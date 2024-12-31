Таропрогноз на 2025 рік для Водоліїв: що карти нам віщують

Карти Таро - це інструмент для ворожіння, який з'явився у Середньовіччя і донині використовується як засіб для пророкування майбутнього. Карти Таро є системою символічних зображень, які у певний спосіб трактує той, хто на них ворожить. Окультисти вважають карти Таро ключем до відповідей на всі запитання.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 2025 рік для Володіїв езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою точку зору, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Туз мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, розповідає про чистоту. правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона натякає, що потрібно позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, усвідомлювати, що добре, а що - погано, стикнутися віч-на-віч з реальністю, аналізувати свою мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Щось у вашій душі зараз потребує значного вираження, йдеться про бажання виділятися з натовпу або потреба у справедливості. Ця карта свідчить і про те, що потрібно скористатися логікою та внутрішньою впевненістю під час протистоянь з різноманітними життєвими труднощами. Довіряйте собі, не сумнівайтеся у внутрішніх прагненнях, будьте готові до дій та усвідомлюйте власні можливості.

Час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта також говорить про рішучість та максимальну чесність, в тому числі - і з самим собою. Ви зіштовхнетеся з випробуваннями, але коли ви їх подолаєте, то максимально покращите ваше життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Дев'ятка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про готовність, захист, силу та усвідомлення. Вона повідомляє про ваше відчуття беззахисності, побудови "стін про всяк випадок", нагадування про минулі невдачі. Водночас вона говорить про розвиток сили, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість та підозрілість до чужих дій.

"Дев'ятка жезлів" повідомляє і про те, який би період не підходив у вашому житті до завершення, ви готові рухатися далі. Навчіться бачити свої сильні та слабкі сторони, визнавати свої недоліки та розуміти свій потенціал, чутливо реагувати на поточні події та долати всі труднощі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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