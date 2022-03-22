Таропрогноз на 21-27 березня 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 21-27 березня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають нам досягнути своїх мрій.

Сучасного вигляду карти Таро набули якихось 100 років тому - 1910 року завдяки симбіозу видавця, художниці та містика. Проте до того у них було велична історія, яка налічує сотні років і тягнеться своїм корінням ще з Середньовіччя. Зараз карти Таро активно розвиваються і тисячі художників створюють власні версії класичної колоди.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 21-27 березня 2022 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня на 21-27 березня 2022 року - "Імператриця"

"Імператриця" належить до старших арканів, тобто, таємниць Таро, свідчить про розвиток, жіночність, чуттєву насолоду, родючість, співчуття, творчість, виховання, задоволення життям. Старші аркани у трактуванні карт Таро у більшості випадків розповідають про важливі події у житті, коли з'являються у розкладах.

Також ця карта оповідає про концентрацію на мистецтві та красі, життя в гармонії з природою, бажання бути екстравагантним, розкішне життя, усвідомлення власної чуттєвості.

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"Імператриця" говорить про творчий та материнські аспекти жіночності. Цей архетип пов'язаний з плодовитістю та родючістю. Також ця карта пов'язана з природою, мистецтвом, красою, але водночас з такими негативними якостями як жадібність, власницькі інстинкти і підтримка своїх слабкостей.

Тому протягом цього тижня слід сконцентруватися на пошуку гармонії та порозуміння у стосунках. Зараз вам потрібно виховувати власні почуття та усвідомити свою сексуальність. Можливо, на ваше життя впливає сильна материнська фігура, тому потрібно унормувати стосунки з нею.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня на 21-27 березня 2022 року - "Дев'ятка мечів"

"Дев'ятка мечів" належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і символізує побутові виклики у нашому житті, на відміну від доленосних старших арканів. Мечі представляють стихію повітря і "відповідають" за думки, виклики, кризу, переживання тощо.

Ця карта підказує, що не варто змиритися зі своїм почуттям "робочої конячки". Також потрібно позбутися вузькості думок та зрозуміти, що відбувається довкола вас.

Зараз у вас є ноша, яка треба нести, - важка робота або забагато обов'язків, - подумайте, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви настільки загрузли в звичайних труднощах, що перестали бачити ціль та не розумієте, що робите. Тому відмовтеся від певних завдань, викликів, обов'язків та знайдіть час для відпочинку та задоволення.

Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Усвідомте причини неспокою. Позбудьтеся того, що не дає вам розвиватися далі. Спробуйте будувати ваші плани, враховуючи минулі помилки.

Намагайтеся знайти та усвідомити свої слабкі місця. Серйозно попрацюйте над помилками та негативними почуттями. Обирайте нові пріоритети.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня на 21-27 березня 2022 року - "Десятка жезлів"

"Десятка жезлів", як і попередня карта, належить до молодших арканів Таро. Масть жезлів охоплює питання активної дії, розвитку, спроможності рухатися вперед та боротьби. Вона пов'язана зі стихією вогню.

Ця карта Таро розповідає про необхідність перевантаження. Вона повідомляє, що ви взяли на себе забагато відповідальності та бажання усім подобатися. Не варто розпиляти свої зусилля, бо інакше у вас з'явиться відчуття, що це ви у всьому винні. Не зациклюйтеся на роботі, дозволяйте собі час від часу маленькі задоволення.

Не варто змиритися зі своїм почуттям "робочої конячки". Також варто позбутися вузькості думок та зрозуміти, що відбувається довкола вас.

Зараз у вас є ноша, яку треба нести, - важка робота або забагато обов'язків, - подумайте, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви настільки загрузли в звичайних труднощах, що перестали бачити ціль та не розумієте, що робите. Тому відмовтеся від певних завдань, викликів, обов'язків та знайдіть час для відпочинку та задоволення.

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