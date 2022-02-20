Таропрогноз на 21-27 лютого 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають сконцентруватися на важливих для нас речах у критичні моменти життя.

Карти Таро прийшли до людства з глибини віків і нині переживають свою чергову трансформацією. Еталонні карти Таро були намальовані у 1909-1910 роках, проте фактично за сто років з'явилося десятки тисяч карт Таро і їхня кількість невпинно зростає. Зараз картами Таро послуговуються і езотерики, і психологи, тому, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 21-27 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Самітник"

Прийдешній тиждень схарактеризує карта Таро під назвою "Самітник". Ця карта належить до старших арканів, тобто, таємниць Таро. Старші аркани "відповідають" за дуже важливі події у вашому життя, а молодші аркани - за більш побутовий. Вона говорить про те, що, попри те, чи ви живете разом з партнером, чи зараз самотні, варто для початку навчитися довіряти самому собі та своїм відчуттям. Створіть границі у своїх стосунках з оточенням і не дозволяйте іншим нав’язувати ті моделі поведінки, які вам не до душі.

У цей кризовий час для того, щоб навчитися бути з іншими, потрібно передовсім опанувати мистецтво самотності. Йдеться не про одинокість, а про те, що варто усамітнюватися, відступати, мовчати, аналізувати власні відчуття і почуття для того, щоб знайти сили потім рухатися вперед.

Помізкуйте над тим, коли ви востаннє мовчали і просто спостерігали за тим, що відбувається. Не варто зараз метушитися, як муха в окропі, зупиніться і видихніть. В тиші зберіться з думками про те, що робити далі. Для того, щоб ясно побачити свій шлях, вам знадобиться трішки часу, при цьому вам слід залишатися вірним собі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Протягом наступних семи днів варто замислитися, які сфери ви можете опанувати у цей кризовий період, адже їх вдало описує карта під назвою "Вісімка пентаклів". Ця карта належить до молодших арканів, вона належить до масті пентаклів, яка пов'язана з стихією землі та "відповідає" у картах Таро кошти, гроші, роботу та кар'єру.

Не варто переоцінювати себе. Спробуйте щось, в чому ви ще новачок. Порівняйте нинішню ситуацію з рухом болотом. Якщо йти навпростець, то ви втонете або загрузнете. З нинішнього болота варто вибиратися по купинах, не поспішаючи та повільно.

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Також варто замислитися над тим, чому ви готові навчитися та де варто щось почати з початку. Проте цю дорогу ви не подолаєте самотужки. Знайдіть того чи тих, хто буде вас підтримувати на цьому шляху. Створюйте щось разом і тоді ваші далекоглядні плани можуть стати реальністю. Прийшов час збиратися в довгу дорогу за чимось новим. Кажуть, що той, хто не наважиться стати новачком, не може бути майстром.

Йдеться про те, що слід розширити кругозір, опанувати нові навички, звернути увагу на деталі та дисципліновано захопитися роботою. Також слід у цей період шукати правду, читати поміж рядків та присвятити чимало часу новим цілям. Чим більше сил ви будете вкладати в роботу, тим більш вагомим буде результат. Карта, про яку йшлося вище, говорить також про відмову від рутини та заняття новою справою та урізноманітнення життя. Проте на догоду роботі, не нехтуйте стосунками. Пам’ятайте, що, попри роботу, потрібно знайти час для відновлення та відпочинку.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Шістка жезлів"

Ця карта Таро, як і попередня, належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро. Вона пов'язана зі стихією вогню і відповідає за рух, драйвовість, нестримність тощо.

Зараз ви перебуваєте в епіцентрі бурі, але карта "Шістка жезлів" говорить про те, що через випробування ви досягнете кращого результату і тихого місця. Зараз прийшов час, щоб поглянути на своє життя і роботу неначе збоку, адже ця карта говорить про зміни.

Проте, якщо ви будете думати про нездійсненні речі, то вас очікують апатія, розчарованість та застій у житті. Тому саме зараз, у час викликів, настав момент, щоб позбутися від страхів минулого і зробити прорив уперед.

Тому потрібно зробити щось вагоме і реальне, щоб "випливти з неспокійних вод" і взяти курс на майбутнє. Для кращого розв’язання ситуації слід бути готовими до діалогу на роботі та обмінюватися ідеями.

Спробуйте якийсь новий досвід, а не чекайте на березі річки, що вся вода з річки життя кудись зникне. Не соромтесь приймати допомогу оточення. Чим довше ви будете вагатися на певний крок, тим менше шансів на успіх у вас залишається. Довіряйте собі і ви прорветесь до нових берегів.

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