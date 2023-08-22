Таропрогноз на 21-27 серпня 2023 року: що карти нам віщують

Протягом кількох століть за допомогою карт Таро дізнавалися ймовірне майбутнє та розшифровували справжню суть подій, які відбулися. У XX столітті цей інструмент для ворожіння став чи найпопулярнішим засобом для ворожіння, поступаючись хіба що рунам.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Самітник"

Ця карта говорить про те, що, попри те, чи ви живете разом з партнером, чи зараз самотні, варто для початку навчитися довіряти самому собі та своїм відчуттям. Створіть межі у своїх стосунках з оточенням і не дозволяйте іншим нав’язувати ті моделі поведінки, які вам не до душі.

У цей кризовий час для того, щоб навчитися бути з іншими, потрібно передовсім опанувати мистецтво самотності. Йдеться не про одинокість, а про те, що варто усамітнюватися, відступати, мовчати, аналізувати власні відчуття і почуття для того, щоб знайти сили потім рухатися вперед.

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Помізкуйте над тим, коли ви востаннє мовчали і просто спостерігали за тим, що відбувається. Не варто зараз метушитися, як муха в окропі, зупиніться і видихніть. В тиші зберіться з думками про те, що робити далі. Для того, щоб ясно побачити свій шлях, вам знадобиться трішки часу, при цьому вам слід залишатися вірним собі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Десятка жезлів"

"Десятка жезлів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть жезлів у картах Таро свідчить про роботу та запал до неї, рух та розвиток, можливість нових перспектив та відкриття нових горизонтів. А саме ця карта свідчить про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Перестаньте бути "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Двійка жезлів" представляє масть жезлів, яка символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку.

Ця карта говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете почуватися всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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