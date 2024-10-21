Таропрогноз на 21-27 жовтня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро не вказують час, місце та точний період, коли станеться та чи інша подія. Проте у буремний час вони можуть стати своєрідним духовним дороговказом, червоною лінією, вказівником, який у кризові часи у символічній формі підказує, що робити далі. У трактуванні карт Таро кожний знайде своє, тому прислухайтеся до власної інтуїції та мудрості й досліджуйте власний шлях. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень — 21-27 жовтня— від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня — "Імператриця"

"Імператриця" належить до старших арканів, тобто, таємниць Таро, свідчить про розвиток, жіночність, чуттєву насолоду, родючість, співчуття, творчість, виховання, задоволення життям. Старші аркани у трактуванні карт Таро у більшості випадків розповідають про важливі події у житті, коли з'являються у розкладах.

Також ця карта розповідає про концентрацію на мистецтві та красі, життя в гармонії з природою, бажання бути екстравагантним, розкішне життя, усвідомлення власної чуттєвості.

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"Імператриця" говорить про творчий та материнські аспекти жіночності. Цей архетип пов'язаний з плодовитістю та родючістю. Також ця карта пов'язана з природою, мистецтвом, красою, але водночас з такими негативними якостями як жадібність, власницькі інстинкти і підтримка своїх слабкостей.

Тому протягом цього тижня слід сконцентруватися на пошуку гармонії та порозуміння у стосунках. Зараз вам потрібно виховувати власні почуття та усвідомити свою сексуальність. Можливо, на ваше життя впливає сильна материнська фігура, тому потрібно унормувати стосунки з нею.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня — "Королева мечів"

"Королева мечів" належить до фігурних карт або, як їх ще називають, карт двору. За своєю суттю вона схожа на відому нам винову даму зі стандартною колодою карт. Мечі пов'язані зі сміливістю, болем, рухом вперед, нестримністю, інтелектом, використанням власного розуму як зброї. Також масть мечів з'єднана зі стихією повітря.

Ця карта говорить про серйозність, скромність, прямоту, об'єктивність і цілеспрямованість. Це Таро вчить досягати мети, щирості та відкритості, чесності та здогадливості. Воно радить у роботі проявити сильний характер та бути розсудливим. Ваші знання допоможуть вам досягти результату. Проте під час руху кар'єрними сходами ви можете відчути розчарування близькими людьми. Замисліться над тим, чому вони не відповідають вашим завищеним очікуванням.

Також можете знайти на роботі авторитетну людину, яка може стати для вас зразком для наслідування. Пам'ятайте, що для успіху потрібний практичний і реалістичний підхід.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня — "Колісниця"

Ця карта належить до старших арканів, тобто таємниць карт Таро. Зазвичай йдеться не про побутові події у житті, а саме доленосні. Такі карти не мають аналогів у звичній нам колоді карт.

Ця карта говорить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про гонитву "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і буде дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переосмислити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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