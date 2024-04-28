Таропрогноз на 22-28 квітня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро протягом сотень років використовують як інструмент для ворожіння. Та лише у XX столітті їх почали використовувати психологи у якості метафоричних карт. Карти Таро можуть розповісти не лише про ймовірне майбутнє, а й про наші страхи, бажання, мрії, виклики та проблеми тощо.

Дізнайтеся, що очікує вас протягом тижня за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що одразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Ієрофант"

Ця карта Таро повідомляє, що аби отримати більші кошти, слід проявляти стриманість, відповідати своєму статусу, признавати дисципліну та знати як потрібно чинити правильно.



Іноді вам знадобиться підтримка більш досвідченої людини, а, щоб плани перетворили у життя, слід не чіплятися щосили за минуле. Зміни зможуть поліпшити ваше життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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