Таропрогноз на 22-28 листопада 2021 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 22-28 листопада 2021 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають нам у складних ситуаціях.

Карти Таро, попри негативне церкви до віщування, популярним протягом віків, які містять чимало архетипів, надихали письменників, художників та кінематографістів на різноманітні шедеври.

Таро не можливо протиставити чи вірі, чи моралі. Це просто чудовий засіб для пізнання ймовірного майбутнього та самого себе.

Езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для читачів ТСН.ua інформацію про те, що віщують карти Таро про ситуації та події протягом 22-28 листопада і на що слід звернути увагу. Більш детальну інформацію можна бути отримати у щоденних прогнозах за допомогою карт Таро для кожного знаку зодіаку, які з’являться на нашому сайті у листопаді 2021

Варто прочитати цей текст та дізнатися поради від карт протягом тижня.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Самітник"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, відповідає за проникливість, розсудливість, пошук внутрішньої мудрості, певна боязкість, що ваші таємниці розкриють, бажання досягнути правди за будь-яку ціну, певна жага до самотності, потреба у самоаналізі, пошук напрямку та керівництва в житті, а в деяких випадках - і розрив стосунків.

Ця карта змушує нас замислитися про приховану частину вашої особистості. Зараз вам потрібно шукати відповіді всередині себе, провести певний моральний аудит, взяти перерву у гонитві, яка називається життям, відмовитися від чужої думки, щоб керуватися власними думками. Ця карта означає, що все потрібно ретельно зважити, щоб зробити правильний вибір і ні в якому разі не кидатися, сушачи голову, і змушуючи інших йти наперекір своїй совісті.

Нині подумайте тричі, перш ніж зв'язати себе певними обіцянками, зробіть крок назустріч, поспостерігайте за поведінкою, емоціями, почуттями, які пов'язані з кожним аспектом стосунків, щоб зрозуміти та вибрати правильний напрямок.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка мечів"

Ця карта говорить про важливість відпочинку, тимчасовий прихисток, певні очікування, внутрішні страхи, привиди минулих почуттів, вимушене усамітнення і спокій, отримання свого місця у світі, погляд на ситуацію збоку, відновлення сил, критичну оцінку своїх цілей, відмову від боротьби за потреби.

Минуле заважає вам рухатися далі. Ви зайшли в тупик і паралізовані своїми страхами та невпевненістю, яку нав'язали вам минулі невдачі, біль, розчарування та зради. Необхідно тверезо обдумати свої страхи і вони зникнуть.

Протистояння з іншими людьми зараз недоречне. Краще відступити, подумати і побачити справжню суть ситуації. Передихніть, щоб підготуватися до майбутніх подій і переживань.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар пентаклів"

Ця карта розповідає про працю, відповідальність, наполегливість, реалістичність, традиційність, догматизм, вірність, бажання виконати певні завдання, але водночас обережність, боязнь втратити свій шанс, повільне просування вперед.

Зараз варто бути чесним з самим собою і визнатися, що працелюбність може обернутися для вас негативними якостями. Нині потрібно взяти себе в руки та виконати роботу, не відчуваючи до неї ніяких почуттів. Наведіть лад у фінансах. Настав час розбудити принципи, що сплять, щоб покращити своє життя.

Ви чесні та серйозні, прагнете вкладати свій час та сили у свій проєкт, але без пристрасті та ентузіазму. Не приховуйте свої внутрішні почуття. Позбавтеся песимізму, щоб рухатися далі. Не впустіть свій шанс через страх перед змінами. Скористайтеся потенційними можливостями і ви доб'єтеся успіху.

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