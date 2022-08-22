Таропрогноз на 22-28 серпня 2022: що карти нам віщують

Протягом віків церква боролася з картами Таро, вважаючи їх диявольським мистецтвом. Пізніше їх пов’язували з темними сторонами окультизму. Проте за 30 років саме читання Таро стало легкодоступним, точним та цікавим способом дізнатися ймовірне майбутнє та пізнати самого себе.

Чому так сталося? Бо символи та архетипи, які були зашифровані у картах Таро ще в епохи Середньовіччя та Відродження, зрозуміли людям всіх рас та народів на рівні підсвідомості. Тому скористайтеся шансом дізнатися, що віщують карти Таро на прийдешній тиждень.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 22-28 серпня 2022 "Зірка"

Прийдешні сім днів у сфері кохання та любові чудово описує карта Таро під назвою "Зірка". Ця карта один з представників так званих старших арканів, тобто карт, які вказують на важливі події у житті. "Зірка" говорить про те, що незабаром ваше серце почне битися частіше від кохання та любові.

Перед вами велике майбутнє, яке сповнене чималих любовних пригод, тільки варто ще трішки почекати, щоб відчути щастя та повноту життя. У цей нелегкий період слід довіритися власним почуттям та відчуттям, адже попереду лежить дорога, яка має привести вас до нового і теплого майбутнього. Помізкуйте над тим, які проблеми, а, можливо, і токсичні стосунки слід залишити позаду, щоб з легкістю рухатися далі.

Вірте в себе, вірте в те, що ви народилися під щасливою зорею і саме вона покаже вам шлях далі. Подумайте зараз про те, які нові горизонти ви можете відкрити у нинішніх стосунках, якщо їх "почистити" від ментального "пилу" та застарілих проблем. Пам’ятайте, що ідеальних стосунків не досягнути ніколи, але на них можна орієнтуватися.

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Також "Зірка" розповідає і про те, що нині ви можете сподіватися на краще. Якщо ви будете довіряти собі, то зможете відкриті та нові грані у стосунках. Також потрібно відновити спокій в душі та гармонію, щоб рухатися вперед.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 22-28 серпня 2022 "Шістка жезлів"

Зараз ви перебуваєте в епіцентрі бурі, але карта "Шістка жезлів" говорить про те, що через випробування ви досягнете кращого результату і тихого місця. Зараз прийшов час, щоб поглянути на своє життя і роботу неначе збоку, адже ця карта говорить про зміни.

Проте, якщо ви будете думати про нездійсненні речі, то вас очікують апатія, розчарованість та застій у житті. Тому саме зараз, у час викликів, настав момент, щоб позбутися від страхів минулого і зробити прорив уперед.

Тому потрібно зробити щось вагоме і реальне, щоб "випливти з неспокійних вод" і взяти курс на майбутнє. Для кращого розв’язання ситуації слід бути готовими до діалогу на роботі та обмінюватися ідеями.

Спробуйте якийсь новий досвід, а не чекайте на березі річки, що вся вода з річки життя кудись зникне. Не соромтесь приймати допомогу оточення. Чим довше ви будете вагатися на певний крок, тим менше шансів на успіх у вас залишається. Довіряйте собі і ви прорветесь до нових берегів.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 22-28 серпня 2022 "Паж пентаклів"

Ситуацію з фінансами та грошима чудово описує карта Таро, яка називається "Паж пентаклів". Ця карта говорить про те, що настав час бути практичними, ставити перед собою реальні завдання та сміливо розпочати новий проєкт. Перед вами, попри кризу, відкривається низка можливостей, а ваше завдання не проґавити їх. Сміливо попрацюйте над зміною професії чи стартом нової справи.

Зараз хороший час, щоб звернутися за допомогою до друзів, але не мрійливих романтиків, а до людей з практичним поглядом на життя.

Спитайте себе, на що ви здатні? Чи дійшли ви до кордонів своїх можливостей, можливо, ви просто боїтеся зробити наступний крок, щоб отримувати більше. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити сьогодні.

Ретельно плануйте свої дії. Радійте хорошим можливостям, справжнім шансам, які дарує вам життя. Відкрийтеся для цінного досвіду і все буде гаразд.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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