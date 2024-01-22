Таропрогноз на 22-28 січня 2024 року: що карти нам віщуюють

Карти Таро протягом сотень років використовують як інструмент для ворожіння. Та лише у XX столітті їх почали використовувати психологи у якості метафоричних карт. Карти Таро можуть розповісти не лише про ймовірне майбутнє, а й про наші страхи, бажання, мрії, виклики та проблеми тощо.

Дізнайтеся, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "П'ятірка кубків"

Ця карта свідчить про втрати, розчарування, змішані почуття, жаль. Також вона оповідає про розбите серце, жаль про втрачені можливості, прийняття того, що відбувається, емоційний супротив змінам, бажання змінити минуле, внутрішні виклики, допомогу друзів у горі.

Можливо, нині ви втратили те, за що не трималися дуже сильно. Ця карта може здатися негативною, але й є й позитивний бік, - ви позбулися чогось непотрібного. Ця карта являє собою проєкцію наших страхів і сумнівів з приводу того запитання, яке нас зараз турбує. Карта свідчить про звільнення від прив'язаностей. Проте не бійтеся загубити одну річ, щоб її замінила інша. Ви можете загубити і ключі від дому, а можете - і мрії, можливості або стосунки з кимось. Але не турбуйтеся: перед вами відкриються нові можливості та погляди на речі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка кубків"

Ця карта Таро свідчить про ностальгію, зв'язок з друзями і певну інфантильність. Для того, щоб успішно рухатися далі признайте свою внутрішню дитину. Позитивно ставтеся до життя, переставайте ностальгувати за минулим, пам'ятай про наївність і простодушність, примирення та грайливість.

Потрібно знайти юнацький максималізм, який давно загублений на життєвому шляху. Не живіть минулим. Припиніть вважати, що не варто брати відповідальність за свій вибір. Ця карта передбачає позитивне ставлення до інших людей, щедрість і свої найкращі наміри.

Водночас не слід цинічно нагадувати собі, що окрім великодушності та всепрощення, але в житті є ще злоба, ненависть і насилля.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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