Таропрогноз на 23-29 січня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це одна з величезної кількості засобів, який веде в глибини душі. Також Таро пробуджує інтуїцію — це міст поміж холодною раціональністю інтелекту і світами містичних фантазій.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді - інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду - період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка жезлів"

Ця карта свідчить про свято, радість, несподіванки та свободу. Також вона розповідає про успішне завершення справ, радісні події, гармонію у справах, гордощі за свої досягнення, звільнення від відповідальності, внутрішній спокій та умиротворення, радість спілкування, відчуття безпеки.

Настає час радощів та веселощів. Прийде гармонія, а разом з нею і кращі часи. Будьте впевненими у своїх намірах, зараз ви наблизилися до моменту успішного завершення справи і можете сміливо насолоджуватися результатом.

Також ця карта вказує на відчуття живої симпатії. Зараз внутрішня дитина підштовхує вас зняти личину дорослої людини і повністю віддатися веселощам. Смійтеся частіше, вирушайте назустріч новим пригодам і випромінюйте тепло власної душі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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