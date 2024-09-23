Таропрогноз на 23-29 вересня 2024 року: що карти нам віщують

Вік карт Таро сягає понад півтисячі років, проте донині вони не втратили своєї актуальності, а трансформувалися не лише в інструмент ворожок і читачів Таро, але в робочий інструмент для психологів. Доречно мати й вдома колоду карт Таро, щоб час від часу зазирати у ймовірне майбутнє. Що віщують карти Таро протягом прийдешнього тижня — читайте в тарологічному прогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти іншу точку зору. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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