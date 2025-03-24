Таропрогноз на 24-30 березня 2025: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюють людство своєю містикою і магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані в цих картах.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у прийдешньому тижі, за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

А ось ситуацію у сфері кар’єри та роботи ілюструє карта "П’ятірка пентаклів". У Таро немає позитивних чи негативних карт. Кожна з них показує світло і темряву. Проте, говорячи про п’ятірку пентаклів, тобто, монет або дисків, можна зауважити, що вона, все ж таки негативна, бо віщує фінансові лихоліття. Вона каже, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не чекайте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Пам’ятайте про те, що криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про уважність, готовність до дій, логіку і гострий розум, мудрість, яка заснована на досвіді, про висловлення своїх планів, пошук фактів, озвучення намірів, нові ідеї, чесний погляд на життя, молодість душі.

Проте водночас слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути непередбачуваними, але зараз варто очікувати будь-якого розв’язку подій. Продемонструйте силу власного розуму. Потрібно навчитися розв’язувати складні завдання і випробовувати силу волі. Слід побачити істину, протидіяти страхам.

Вчіться далі та зберігайте тверезе мислення. Впевнено дивіться у майбутнє. Іноді варто спитати поради у інших.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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