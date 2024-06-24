Таропрогноз на 24-30 червня 2024 року: що карти нам віщують

Таро — це карткова колода з чітко вираженою структурою. Карти Таро з'явилися близько 1430 року в Італії. Спочатку вони використовувалися для салонних ігор, проте пізніше додалися езотеричні та символічні трактування. Сучасний бум на карти Таро охопив планету у 70-х роках XX століття і триває до сьогодні.

Таро не показує майбутнього. Щодня ми робимо сотні та тисячі виборів, а тому спрогнозувати наше майбутнє неможливо. Можливо лише знайти точки на нашому життєвому шляху, які необхідно пройти, щоб гармонійно далі розвиватися. Для цього і служать Таро — щоб дати вам підказку, як діяти далі, а ви зможете після цього проаналізувати свої вчинки та створити своєрідний план дій на майбутнє.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 24-30 червня 2024 року - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. Залежно від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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