Таропрогноз на 24-30 липня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися кілька століть тому і завдяки популяризації їх у містичних фільмах та серіалах стали буденним атрибутом ворожки. Проте карти Таро - це набагато більше, ніж просто мантичний інструмент, адже вони напряму працюють з нашою підсвідомістю, допомагаючи вийти з конфліктних ситуацій, зрозуміти свої бажання та прагнення й дізнатися можливе майбутнє.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першим. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про гнучкість та вміння жонглювати у різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з посмішкою і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, значить, і в самому собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність, чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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