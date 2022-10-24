Таропрогноз на 24-30 жовтня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють осягнути людське життя на кілька кроків уперед. Це чудовий спосіб зрозуміти куди рухатися далі, а чого краще не уникати. Завдяки ворожінню на картах Таро можна дізнатися і минуле, щоб зрозуміти, які вчинки не варто було робити та до чого вони призвели.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева мечів"

Ця карта свідчить про серйозність, скромність, прямоту, об'єктивність та цілеспрямованість, досягнення мети, щирість та відкритість, чесність та вміння вгадувати події наперед, живий розум, сильний характер, проте водночас - притлумлення емоцій та розсудливу людину.

Йдеться про швидкість думки та вміння розуміти, що у ваших силах, а від чого слід відмовитися. Ваші знання допоможуть вам досягнути результату.

Щоправда, з гострим розумом і самостійністю йдеться про приховані емоції, які людина не хоче виносити на загал. Можливе і розчарування у близьких людях, якщо вони не відповідають вашим завищеним вимогам. Спитайте себе, чи об'єктивно ви оцінюєте ситуації, людей та події.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Світ"

Ця карта повідомляє про завершеність, задоволення, свободу, звільнення від страхів. Вона свідчить про нагороду за тяжку працю, щасливе завершення ходу подій, внутрішній спокій, який буде захистом від життєвих викликів, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

Ця карта - дуже позитивна. Вона каже, що настав час усвідомлювати себе, свої можливості та повністю брати відповідальність за своє життя. Зараз ви прийшли до згоди з собою та оточенням й отримали уявлення про свої внутрішні цінності. Нині у вас є шанс отримати хорошу роботу. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що слід рухатися до своєї мети, не оглядаючись на інші можливості.

Ви маєте задати собі наступні запитання: "На що ви справді здатні?", "Хто ви є?","Що потрібно зробити, щоб пробудити свій потенціал?" та рухатися далі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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