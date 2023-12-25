Таропрогноз на 25-31 грудня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з усмішкою, і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, отже, і в самому собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Ця карта розповідає про прямодійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму, активне розв'язання проблем, об'єктивний погляд на світ, завищені вимоги, справедливу думку, патріархальні цінності, гнучкість і обережність, інтелектуальні властивості.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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