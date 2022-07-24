Таропрогноз на 25-31 липня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це одна з величезної кількості "драбин", яка веде в глибини душі.

Також Таро пробуджує інтуїцію — це міст поміж холодною раціональністю інтелекту і світами містичних фантазій.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 25-31 липня 2022 "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді - інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду - період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 25-31 липня 2022 "Паж мечів"

Ця карта говорить про важливість очікування, готовність до дій, логіку і гострий розум. Вона підказує про важливість мудрості, яка заснована на досвіді, чіткого планування, пошук фактів, нових ідей, чесного погляду на життя та молодості душі.

Якщо з'являється ця карта, то слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути найрізноманітнішими, тому варто очікувати будь-якого розв'язку ситуації. Ви можете логічно висловлювати свої ідеї та знайти найкращий вихід з певної ситуації.

Ця карта говорить, що варто частіше демонструвати силу свого розуму. Також потрібно тверезо оцінювати свої бажання та дивитися на факти. Зараз йдеться про випробування вашого інтелекту, пропонуючи розв'язати важкі завдання. Потрібно відкрити очі, побачити істину, протидіяти страху. Тому вчіться та тверезо мисліть. Впевнено дивіться у майбутнє.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 25-31 липня 2022 "Дев'ятка пентаклів"

Фото: ТСН.ua

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

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