Таропрогноз на 25-31 жовтня: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають опанувати наші прагнення.

Карти Таро прийшли до нас з глибини віків, але й досі залишаються важливим езотеричним та психологічним цікавим артефактом, тому скористайтеся їхньою мудрістю, щоб досягнути кращого саморозвитку. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тарологічним прогнозом на прийдешній тиждень - 25-31 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що відразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

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Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта говорить про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви, демонстрацію почуттів, довіру до своєї інтуїції, творчі ідеї, початок чогось нового та всепрощення. Шукайте нових співрозмовників та колег. Радійте зустрічам з новими людьми.

Також ця карта вказує на емоційну чуттєвість та сприйняття з найпозитивнішого боку, тому варто цим скористатися. Варто звернути увагу і на почуття колег, які працюють у вашій команді. Додайте творчої жилки.

Замисліться над тим, що ви приносите у свою роботу. Розвивайте власні нові звички, щоб досягнути більшого на роботі. Вас очікують нові перемоги. Також можна дозволити собі легкий робочий флірт.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

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Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

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