Таропрогноз на 25 квітня - 1 травня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дають змогу зрозуміти більше.

Карти Таро уже чимало років фігурують у фільмах та книжках у вигляді езотеричного інструменту. За цим стоїть кілька століть ворожіння на цьому інструменті та окультних практик. Нині картами Таро користуються не лише ворожки, але психологи та психотерапевти, використовуючи ці яскраві зображення на у вигляді метафоричних карт. Для того, щоб дізнатися більше про ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 25 квітня - 1 травня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 25 квітня - 1 травня 2022 "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Також ця карта належить до масті Таро жезлів і пов'язана з вогнем. Ця пов'язана з сміливістю, рухом вперед та бажанням розвитку.

Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Також читайте Ймовірність вибухів у Росії: що принесе сонячне затемнення 30 квітня

Розширте своє мислення. Припиніть бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 25 квітня - 1 травня 2022 "Сімка мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, закликає бути обережними. Вона належить до масті мечів і пов'язана з повітрям. Вона свідчить про інтелект, боротьбу та егоїзм.

Вона розповідає про те, що довкола вас можуть скупчитися люди з хитрістю та брехнею. Водночас не варто бігти від правди. Щоб там не сталося, вам захочеться побути наодинці. Уникайте колег, які захочуть вами маніпулювати.

Не втікайте від гіркої правди. Треба тримати відповідь за свої дії. Не втікайте від зобов'язань у роботі, відповідальних справах та домовленостях з людьми. Можливо, вам доведеться робити щось, що несумісне з вашою мораллю, але на благо інших людей або самого себе. Уникайте нечистих на руку людей: навіть друг може виявитися ворогом. Не забувайте про логіку та чесність.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 25 квітня - 1 травня 2022 "Туз мечів"

Ця карта, як і попередня, належить до масті мечів. Щоправда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися у сфері фінансів. Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними.

Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.

Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

Читайте також:

Як пережити жахіття війни: астролог Ігор Нехаєв та психологиня Діана Нехаєва