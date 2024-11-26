Таропрогноз на 25 листопада-1 грудня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується в наші дні, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Зірка"

Прийдешні сім днів у сфері кохання та любові чудово описує карта Таро під назвою "Зірка". Ця карта один з представників так званих старших арканів, тобто карт, які вказують на важливі події у житті. "Зірка" говорить про те, що незабаром ваше серце почне битися частіше від кохання та любові.

Перед вами велике майбутнє, яке сповнене чималих любовних пригод, тільки варто ще трішки почекати, щоб відчути щастя та повноту життя. У цей нелегкий період слід довіритися власним почуттям та відчуттям, адже попереду лежить дорога, яка має привести вас до нового і теплого майбутнього. Помізкуйте над тим, які проблеми, а, можливо, і токсичні стосунки слід залишити позаду, щоб з легкістю рухатися далі.

Вірте в себе, вірте в те, що ви народилися під щасливою зорею і саме вона покаже вам шлях далі. Подумайте зараз про те, які нові горизонти ви можете відкрити у нинішніх стосунках, якщо їх "почистити" від ментального "пилу" та застарілих проблем. Пам’ятайте, що ідеальних стосунків не досягнути ніколи, але на них можна орієнтуватися.

Також "Зірка" розповідає і про те, що нині ви можете сподіватися на краще. Якщо ви будете довіряти собі, то зможете відкриті та нові грані у стосунках. Також потрібно відновити спокій в душі та гармонію, щоб рухатися вперед.

Таропрогноз на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта повідомляє про надійність, кмітливість, матеріалізм, підприємливість та підтримку. Вона розповідає, що поруч з вами є харизматична особистість, діловий лідер, фінансовий консультант, у якого вам варто повчитися практичності та стабільності, рішучості та непохитності. Щоб рухатися далі, зверніть увагу на компетентний та серйозний підхід до справ, відповідальну життєву позицію.

Потрібно діяти рішуче, відчувати ситуацію та бути міцним, мов скеля. Додайте енергії, впевненості та харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією. Проте, коли справи та фінанси поглинають вас, страждають стосунки з іншими людьми.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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