Таропрогноз на 25 вересня-1 жовтня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро відомі людству кілька століть, проте їх намагаються пов'язати, то таємничими знаннями єгипетських жерців, то єврейською містичною Кабалою, але насправді карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень- від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Смерть"

Ця карта свідчить про зміни, нові починання, закінчення справ, трансформація. Вона розказує про кінець старого циклу і початок нового, звільнення від старого, про те, що не варто пізнати правду про себе. Пам'ятайте, що якщо Бог зачиняє двері, то десь мають відчинитися інші, наводьте порядок у житті, приймайте неминуче, не зациклюйтеся на дрібницях життя, усвідомлюйте циклічність змін.

Ця карта Таро часто лякає людей, проте її не слід сприймати дуже буквально. Просто на цю карту ми проєктуймо свої страхи. Насправді ця карта - дуже позитивна, бо символізує перехід з одного стану в інший. Щось закінчується, але водночас щось починається. Це дає можливість схопити ваш шанс, а не боятися його.

Не бійтеся змін, бо саме страх може стати найголовнішою перешкодою на вашому шляху. Не бійтеся зробити наступний крок.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта свідчить про мрійливість, леліяння своїх слабкостей, різноманіття можливостей, відсутність організованості, будівництво повітряних замків, лінощі та відсутність ініціативи, заперечення неминучого, впевненість, що вам все до снаги, отримання свого шматка пирога, ілюзії у коханні, різноманіття вибору.

Зараз перед вами відкривається стільки можливостей, що ви не можете зосередитися на правильному виборі. Також ви перебуваєте у полоні ілюзій про ваші можливості. І до того ж ви вирощуєте свої слабкості, ледачі і пливете за течією.

Тому потрібно попрацювати зі своєю дисципліною і зрозуміти, куди рухатися далі. Не потрапляйте до пасток власного розуму. Вам потрібно створювати плани, а не залежати від вибору долі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта повідомляє про досягнення, очищення, незалежність та певну самовпевненість. Також вона розповідає про великий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма благами життя, зміни на краще, самовпевненість і вплив, вміння отримувати вигоду.

Наближається час, коли справи будуть виконані, тому прийшов час подумати і про себе. Помізкуйте над тим, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність, чи ви боїтеся стати впевненими в собі або думаєте, що не маєте нікому нічого доводити.

Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте впевненість у собі. Проте є ризик, що ви почнете йти за своїми бажаннями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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