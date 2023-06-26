Таропрогноз на 26 червня-2 липня 2023 року: що карти нам віщують

Здавна люди прагнуть дізнатися своє майбутнє і у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Походження цих карт сховане у віках, проте вони не мають нічого спільного з ромами, Єгиптом чи Люцифером. Таро — винахід європейського Середньовіччя та епохи Відродження. Цікавість до карт Таро була постійною і нині існує чимало варіацій традиційних колод.

Прогноз карт Таро — це не істина в останній інстанції. Лише вам вирішувати скористатися порадою карт чи ні.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта Таро розповідає про силу волі, чесність, сміливість та впертість. Вона свідчить про ривок вперед, контроль над думками та почуттями, сексуальну силу, досягнення успіху, але водночас і про ризиковану авантюру, бажання перемогти за будь-яку ціну та вибір правильного шляху.

"Колісниця" свідчить про те, що потрібно вибрати — партнера, особливості ваших стосунків, шлях з другою половинкою тощо. Ця карта говорить про те, що ключем до успіху може стати лише сильна самомотивація або впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих якостей.

У стосунках пам’ятайте про плин часу для отримання бажаного, не дозволяйте удачі вирватися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз мечів"

Правда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися у сфері фінансів. Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними.

Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.

Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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