Таропрогноз на 26 грудня 2022 -1 січня 2023: що карти нам віщують

Вік карт Таро сягає понад 500 років, проте донині вони не втратили своєї актуальності, а трансформувалися не лише в інструмент ворожок і читачів Таро, але в робочий інструмент для психологів. Доречно мати й вдома колоду карт Таро, щоб час від часу зазирати у ймовірне майбутнє. Що віщують карти Таро протягом наступного тижня — читайте в тарологічному прогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта говорить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про погоню "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переоцінити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися від суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

Таропрогноз на роботу та кар’єру

Карта тижня - "Вісімка жезлів"

Ця карта Таро розповідає про обмеження, самознищення, ізоляцію та чутливість. Одним словом, ви, мабуть, втомилися від своєї нинішньої роботи або професії, бо ця карта говорить і про "життя за склом", відсутність свободи вибору, відчуття пастки та очікування порятунку, слабкість та скованість певними ілюзіями.

Карта підказує, що ви можете звільнитися від своїх "пут" і таки знайти нову та цікаву роботу, яка буде вам до смаку, проте ви залишаєтеся зв’язаними. Ви просто зараз не бажаєте зробити перший крок для свого блага.

Звісно, важко виплутатися з обмежень лінощів та апатії та прорватися крізь певні ілюзії, що вас оточують, але якщо не зробити хоч щось, то ситуація не зміниться. Не очікуйте спасителя: ніхто вас не врятує, окрім вас самих.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта Таро повідомляє про передбачливість, дослідження, творчість. До спектру її значень входить досягнення нових вершин, впевненість в завтрашньому дні, пошук нових способів заробітку, знання про те, коли треба діяти, а коли стишитися, усвідомлення своїх намірів і прагнень, розуміння своєї роботи тощо.

Ця карта загалом про творчість, вона показує, що настав час дослідити межі своїх можливостей. Ви пройшли в житті певний етап, отримали чудовий досвід, час рухатися далі. Варто добре подивитися вперед, щоб обрати новий шлях.

Складіть план, продемонструйте іншим, на що ви здатні, будьте сильними та сміливими. Дійте активно.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про професіоналізм, роботу в команді та важливість планування. Йдеться про професійний ріст, отримання матеріальних благ, чітку стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співпрацю з багатьма людьми та необхідність командного духу. Зараз важливо, щоб інші усвідомили вашу майстерність, можливості будувати грамотну стратегію, уміння вдало співпрацювати з людьми. Якщо ви хочете отримувати більше коштів — навчіться розбиратися у деталях.

Успіх буде результатом планування та саме роботи в команді. Об’єднуйтеся з іншими людьми, щоб зробити щось вартісне. Сконцентруйтеся на власних знаннях. Також йдеться про те, що незабаром ви доєднаєтеся до важливого проєкту, у якому ви дуже зацікавлені.

Помізкуйте над створенням правильної атмосфери в команді. Пишайтеся своїми досягненнями та радійте талантам і вмінням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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