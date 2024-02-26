Таропрогноз на 26 лютого-3 березня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі, а як засіб для ворожіння їх почали використовувати з кінця XVIII століття. Окультисти називали їх ключем до відповідей на всі запитання. Частко це правда, адже навіть психологи нині використовують їх у своїй роботі, особливо, для роботи з підсвідомим.

Дізнайтеся, що очікує вас протягом тижня за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона розповідає про досягнення вершини, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, бажання йти за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння сенсу своїх дій.

Це дуже творча карта, яка закликає досліджувати власні можливості. Зараз ви подолали певний етап у своєму житті, тому слід озирнутися довкола, щоб рухатися далі, перед тим, як обрати новий шлях.

Зараз настав час подумати, що вам треба, а від чого слід позбавитися. Потрібно застосувати свої знання про цей світ і показати іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви маєте сміливо рухатися вперед.

Ця карта повідомляє про комунікації, щедрість, щастя, гру, творчість та зростання. Вона свідчить про нову дружбу, позбавлення від ілюзій та повну ясність, віру в себе, великі успіхи та досягнення, матеріальне щастя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші погляди.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Двійка жезлів" представляє масть жезлів, яка символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку.

Ця карта говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете почуватися всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.