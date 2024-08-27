Таропрогноз на 26 серпня-1 вересня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовіччі і були тоді чимось середнім між грою у бридж та інтелектуальною енциклопедією символів, проте популярними вони стали після 1910 року і публікації найпопулярнішою нині колоди карт Таро - Райдера-Вейта. Зараз більшість колод Таро, якби химерно вони не були б намальовані, вони мають у своїй основі саме цю колоду сторічної давнини.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, мету, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальну мету або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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