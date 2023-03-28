Таропрогноз на 27 березня-2 квітня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють більше зрозуміти, що потрібно працювати над бажаннями.

З давніх-давен люди хочуть дізнатися своє майбутнє і у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Наприклад, українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

ПРОГНОЗ ТАРО НА КОХАННЯ

Сферу кохання та стосунків протягом прийдешнього тижня характеризує карта Таро під назвою "Сонце". Ця карта говорить про радощі життя. Тому у сердечних справах покажіть, що у вас — велике серце. Будьте простішими, дійде від душі й балуйте людей, яких ви любите. Радійте сонячній порі. В такі моменти ви навіть можете відчути себе по-дитячому і насолоджуватися життям.

Перед вами — чиста сторінка. Повірте в те, що певні проблеми у стосунках, якщо вони є, вирішаться швидко, якщо ви, звісно готові до цього. Протягом цього тижня помізкуйте над тим, чи можете спонтанно радіти життю та обирати сонячний, а не тіньовий бік життя.

Просто насолоджуйтеся перебуванням з коханими, грайтеся з дітьми й тіштеся. Любіть життя і прийматиме себе таким, яким ви є.

ПРОГНОЗ ТАРО НА КАР’ЄРУ І РОБОТУ

Ситуацію з кар’єрою та роботою на наступні сім днів ознаменує карта Таро, яка називається "Король мечів". Вона говорить про те, що чимало проблем можна уникнути завдяки хвилинам роздумів. Також йдеться про те, що нині потрібно звернутися за порадою до розумного та впевненого у собі чоловіка, який зіграє важливу роль у вашому житті. Тому зверніться до експерта та скористайтеся його допомогою.

Також подумайте, яку ситуацію чи виклик на роботі ви недостатньо обдумали, в чому вам по-справжньому не вистачає стратегії. Також спробуйте знайти таку справу, яка вимагає від вас значних інтелектуальних зусиль. Спробуйте з’ясувати певну ситуацію, розв'язувати проблему. Тому вступайте в дискусії та використовуйте свій мозок як меч.

Протягом наступного тижня добре прослухати лекції чи відеоблоги на теми, які вам необхідні в роботі. А щоб запустити мозок до праці після свят, грайте в інтелектуальні ігри. Наприклад, шахи. Так-так, вам не почулося — шахи.

Загалом критично дивіться на ситуацію або проблеми й ви обов’язково знайдете правильний вихід з ситуації.

ПРОГНОЗ ТАРО НА ФІНАНСИ

Цей тиждень чітко можна описати за допомогою карти Таро, яка називається "Трійка пентаклів". Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

Не ходіть колами. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік