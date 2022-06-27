Таропрогноз на 27 червня - 3 липня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро іноді підштовхують нас до дій.

Карти Таро - один з найпопулярніших способів для ворожіння у наш час. Створені кілька сотень років тому, вони тільки на перший погляд, здаються простими. На картах Таро можна ворожити не лише про езотеричні речі, але й на побутові справи та любов. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 27 червня - 3 липня 2022 "Четвірка мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про важливість перепочинку, тимчасовий прихисток, очікування, перемир'я, внутрішні страхи, привидів минулих почуттів.

Вона розповідає, що потрібно знайти моменти для усамітнення та спокою, знайти своє місце у цьому світі, спокій, погляд на ситуацію з іншого боку, відновлення сил, критична оцінка своїх цілей, відмова від боротьби.

Ця карта підказує, що зараз чимало не дозволяє вам рухатися далі. Ви відчуваєте себе у тупику зі своїми страхами та невпевненістю, яка викликана невдачами, болем, розчаруванням. Потрібно тверезо обдумати свої страхи і вони зникнуть.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 27 червня - 3 липня 2022 "Паж мечів"

Ця карта свідчить про самовпевненість, щирість, імпульсивність, необережну критику, нетерплячість, нетактовність та власні знання. Вона розповідає про аналіз ситуації та відмову від почуттів. Зараз мав потрібно направити всю вашу енергію на аналіз ситуації, що склалася. Можливо, вам потрібно оперативно розібратися з ситуацією, але поспішність позбавить вас гостроти сприйняття та тверезості оцінки ситуації. Вам буде здаватися, що у вас вистачає впливу та розуму, щоб змусити інших виконувати ваші вказівки.

Зараз у вас навряд чи складуть гарні стосунки з оточенням. Ваші колеги не підтримають ваші пропозиції або кинуться у нову авантюру, не послухавши ваших порад.

Зараз вам потрібна більша впевненість у собі, щоб частіше висловлювати вашу думку, сміливо зустрічати критику і не думати про те, як інші люди ставляться до вашої справи. Будьте об'єктивними зараз. Вами буде керувати розум, а не почуття.

Ця карта повідомляє про рабство через гроші, матеріалізм, життя в брехні, спокуси тощо. Вона свідчить про бажання коштів та влади, несвідомі інфантильні реакції, відмову від контролю, маніпуляції оточенням, обмеженість мислення.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 27 червня - 3 липня 2022 "Диявол"

Наш власний внутрішній диявол є причиною більшості наших проблем, які викликані відсутністю усвідомленням власних дій та ілюзіями. Ця карта змушує нас усвідомити межі власних можливостей, усвідомити свої дії та дії інших осіб. Пам'ятайте, що нас сковують й вузькість мислення або очікування інших людей. Це говорить справжній диявол всередині нас.

Зараз ви по руках та ногах зв'язані своїми страхами, переконаннями або згубною ситуацією. Ви можете не помічати правди, настільки вас засліплюють ілюзії. Вас не повинні обдурювати брехливі цінності. Зараз потрібно перевірити ваші переконання, точку зору та мету у житті.

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