Таропрогноз на 27 грудня - 2 січня: що карти нам віщують

Карти Таро озвучують підказки всесвіту.

Карти Таро уже давно перестали бути магічними та ворожильними інструментами та стали засобом психології. Дуже мало людей зараз вважають ворожіння на картах Таро сатанинським ритуалом, а носять їх в сумці, щоб мати можливість по всяк час звернутися до них за порадою.



Карти Таро допомагають полегшити наше життя, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 27 грудня - 2 січня - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка мечів"

Час перепочити. Подумайте, що допоможе вам розслабитися, щоб мати сили для роботи та руху кар’єрними сходами. Іноді якісь новації ліпше відкласти до ліпших часів. Змиріться з тим, що на роботі буде гальмування, а можливо, щось доведеться "заморозити".

Беріть паузу, жалійте себе, аж поки не наберетеся сил. А іноді просто нічого не робіть. Ставтеся до себе м'яко та з любов’ю, бо виснажені ви все одно нічого не вдієте. Вам потрібно відновити свої ресурси, зокрема й моральні, щоб рухатися далі.

В житті є дні, які потрібно просто пережити, то просто поводьтеся спокійно та очікуйте, що подарує вам тиша.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. В залежності від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

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