Таропрогноз на 27 листопада-3 грудня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро відомі людству кілька століть, проте їх намагаються пов'язати, то таємничими знаннями єгипетських жерців, то єврейською містичною Кабалою, але насправді карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта Таро вказує на силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про ривок уперед, контроль над думками та почуттями, погоню за "двома зайцями", вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовні пошуки тощо.

Ключем до успіху у стосунках може бути ваша впертість: своєю силою духу ви доб'єтеся того, чого бажаєте або зустрінете людину, яка буде уособленням ідеальних для вас якостей характеру.

Ви здолаєте всі перешкоди на своєму шляху. Проте важливим є відчуття часу та контролю за ходом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху видертися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

Ця карта Таро розповідає, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не очікуйте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, мету, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальну мету або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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