Таропрогноз на 27 лютого-5 березня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро досі оточені ореолом містики та магії, а хто вважає їх інструментом диявола. Проте, у XXI столітті карти Таро стали більше засобом психології, а ніж сатанинською практикою. Вони просто підказують шляхи, які варто обрати, хоча кінцеве рішення залишається завжди за вами.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 27 лютого-5 березня 2023 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на любов та стосунки на 27 лютого-5 березня 2023 року

Карта тижня "Маг"

Ця карта свідчить про ініціативу, мотивацію, повну усвідомленість та дієвість. "Маг" демонструє активну життєву позицію, самореалізацію, знання та цілеспрямованість. Ця карта символізує міст поміж внутрішнім і зовнішнім світом. Вона показує як наші підсвідомі бажання можуть змінити хід подій. Зараз варто бути гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Нині вашим головним союзником має стати самомотивація, яка допоможе надихати інших ідеями.

Також ця карта вказує на потужну чоловічу сексуальну енергію.

Вона радить пристосовуватися до життєвих обставин, які змінюються, генерувати нові ідеї та шукати правильний шлях. Іноді доведеться доводити, що ви вмієте налагоджувати контакти з правильними людьми.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру на 27 лютого-5 березня 2023 року

Карта тижня "Дев'ятка мечів"

Ця карта розповідає про мучеництво, переповнення емоціями, тривогу. Вона повідомляє про тривожні думки, усвідомлення неправильності своїх дій, бажання повернутися у минуле, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття невпевненості та вразливості.

Ця карта може здатися жахливою, але вона підказує, що темні часи скоро закінчаться. Ви можете підняти голову та побачити, що навіть у такій критичній ситуації можна побачити сонячне світло з глибини горя та відчаю. Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Знайдіть причини, які гальмують ваш рух вперед. Якщо ви так завантажені нинішніми проблемами, то як ви можете будувати подальші плани? Обирайте нові пріоритети. Іноді достатньо зовсім невеликих змін у погляді на ту чи іншу подію, щоб стався кардинальний зсув щодо ставлення до життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, дію, новини та можливості. Вона підказує, що потрібно обрати пріоритети, з'ясувати свої наміри, отримати важливі повідомлення, усвідомити раптові дії. Зараз потрібно змінювати рішення та зрозуміти суть ситуації.

Ця карта символізує рух та незакінчену дію. Такий рух швидкий та несамовитий. Спочатку - це рух у вашій голові, а тоді вже - у реальності. "Вісімка жезлів" представляє інтуїтивні дії, внутрішні ідеї, які виникли осяянням після певної події. Зараз потрібно зрозуміти, чи правильні ваші дії у цей момент.

Незабаром ви отримаєте цікаву інформацію, яку ви спочатку не зможете зрозуміти, бо вона надійде у незвичному вигляді. Тому ваш розум має бути відкритим для будь-якої можливості, яка допоможе розібратися у ситуації. Скористайтеся цією інформацією, щоб ухвалити правильне рішення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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