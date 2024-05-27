Таропрогноз на 27 травня-2 червня 2024 року: що карти нам віщують

З давніх-давен люди хочуть дізнатися своє майбутнє і у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Наприклад, українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти іншу точку зору. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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