Таропрогноз на 27 вересня-4 жовтня: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють зрозуміти, що робити далі.

Карти Таро з'явилися у Середньовіччі і були тоді чимось середнім між грою у бридж та інтелектуальною енциклопедією символів, проте популярними вони стали після 1910 року і публікації найпопулярнішою нині колоди карт Таро - Райдера-Вейта. Зараз більшість колод Таро, якби химерно вони не були б намальовані, вони мають у своїй основі саме цю колоду сторічної давнини.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 27 вересня - 4 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Вісімка жезлів"

Ця карта каже про бажання рухати вперед, дії, новини та нові можливості. Вона підказує, що слід обрати правильні пріоритети, зрозуміти свої наміри, отримати важливе повідомлення, започаткувати швидкий розвиток. Зараз вам слід пояснити ситуацію і визначитися, що робити далі.

Ця карта символізує незакінчений рух. Він неперервний, швидкий і несамовитий. Цей рух швидше інтелектуальний, ніж реальний. Вона відповідає за інтуїтивні ідеї і внутрішні рухи, які викликані реакцією на певні події.

Ця карта передбачає, що слід вибрати пріоритети, щоб прояснити невизначеність ситуації або зрозуміти, чи правильні ваші дії у цей момент.

Водночас ця карта підказує про необхідність швидких та рішучих дій. Вона вчить, що бажаного можна досягнути тільки швидкими і рішучими діями. Ваш розум відкритий для будь-яких можливостей, яка допоможе розібратися у ситуації.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. "Туз мечів" підказує, що слід позбавитися від ілюзій, розуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, пояснювати, що добре, а що - погано, зіштовхнутися з реальністю, проаналізувати мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вираження, наприклад, бажання виділитися з натовпу або потреба у справедливості. Але зрозуміти, що саме потрібно вам зараз не так вже й просто дізнатися. Також ця карта символізує логіку і впевненість при сутичках з труднощами життя. Вірте собі, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій і довіряйте своїм можливостям.

Зараз настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти і розчарувань минулого, тому інакше ви не зможете рухатися далі. Замисліться про стійкість, рішучість та максимальну внутрішню чесність. Вам слід розв'язати ситуацію та розсіяти сумніви, щоб дорога далі була для вас відкритою.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта повідомляє про досягнення, очищення, незалежність та певну самовпевненість. Також вона розповідає про великий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма благами життя, зміни на краще, самовпевненість і вплив, вміння отримувати вигоду.

Наближається час, коли справи будуть виконані, тому прийшов час подумати і про себе. Помізкуйте над тим, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність, чи ви боїтеся стати впевненими в собі або думаєте, що не маєте нікому нічого доводити.

Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте впевненість у собі. Проте є ризик, що ви почнете йти за своїми бажаннями.

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