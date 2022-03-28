Таропрогноз на 28 березня - 3 квітня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро озвучують підказки долі у важкі хвилини життя.

У часи викликів зростає інтерес людей до магічних мистецтв, адже є сподівання, що карти Таро чи руни зможуть напророкувати долю. Проте ні карти, ні астрологія зараз не можуть сказати ані дату закінчення війни, ні час смерті російського президента Володимира Путіна, бо вони працюють на індивідуальному, а не глобальному рівні. Карти Таро показують не майбутнє, а саме ймовірне майбутнє, тому, як то кажуть - у Бога немає інших рук, окрім ваших.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 28 березня - 3 квітня 2022 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня на 28 березня - 3 квітня 2022 року - "Сила"

Ця карта представляє старші аркани, тобто великі таємниці Таро, які з'являються у важливі для нас періоди життя. Як би це дивно не було, але вона говорить про силу, усвідомлення, співчуття тощо. Якщо у розкладі з’являється "Сила", то слід усвідомити реальність буття і нарешті почати керувати власним життям. У стосунках варто взяти відповідальність за свої вчинки. Проте будьте терпимі до чужих вад. У коханні прийшов час урівноважити чинний стан справ між його духовним та плотським боками.

Також у стосунках варто докласти чимало зусиль, щоб отримати той результат, який ви хочете. Йдеться не про фізичну силу, а про потенціал інтелекту. Водночас слід спокійніше ставити до свого і чужого роздратування.

Потрібно замислитися над тим, чи не віддаєте ви забагато партнеру, не отримуючи нічого замість або отримуючи занадто мало. Для розв’язання любовних проблем потрібні розуміння власних мотивів та емоційних реакцій.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня на 28 березня - 3 квітня 2022 року - "Королева мечів"

"Королева мечів" належить до фігурних карт або, як їх ще називають, карт двору. За своєю суттю, вона схожа на відому нам винову даму зі стандартною колодою карт. Мечі пов'язані зі сміливістю, болем, рухом вперед, нестримністю, інтелектом, використанні власного розуму у якості зброї. Також масть мечів з'єднана зі стихією повітря.

Ця карта говорить про серйозність, скромність, прямоту, об'єктивність і цілеспрямованість. Це Таро вчить досягати мети, щирості та відкритості, чесності та здогадливості. Воно радить у роботі проявити сильний характер та бути розсудливим. Ваші знання допоможуть вам добитися результату. Проте під час руху кар'єрними сходами, ви можете відчути розчарування близькими людьми. Замисліться над тим, чому вони не відповідають вашим завищеним очікуванням.

Також можете знайти на роботі авторитетну людину, яка може стати для вас зразком для наслідування. Пам'ятайте, що для успіху потрібний практичний і реалістичний підхід.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня на 28 березня - 3 квітня 2022 року - "Сімка жезлів"

Жезли пов'язані з вогнем. Ця масть говорить про силу, мужність, емоційність, пристрасть. "Сімка жезлів" представляє молодші аркани Таро, тобто ті карти, які більше говорять про побутові речі у нашому житті, а не глобальні.

Також карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

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