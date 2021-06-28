Таропрогноз на 28 червня - 4 липня: що карти нам віщують

Карти допомагають краще зрозуміти себе.

Карти Таро досі оточені ореолом містики та магії, а хто вважає їх інструментом диявола. Проте, у XXI столітті карти Таро стали більше засобом психології, а ніж сатанинською практикою. Вони просто підказують шляхи, які варто обрати, хоча кінцеве рішення залишається завжди за вами.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 28 червня - 4 липня - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева мечів"

Ця карта свідчить про серйозність, скромність, прямоту, об'єктивність та цілеспрямованість, досягнення мети, щирість та відкритість, чесність та вміння вгадувати події наперед, живий розум, сильний характер, проте водночас - притлумлення емоцій та розсудливу людину.

Йдеться про швидкість думки та вміння розуміти, що у ваших силах, а від чого слід відмовитися. Ваші знання допоможуть вам досягнути результату.

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Щоправда, з гострим розумом і самостійністю йдеться про приховані емоції, які людина не хоче виносити на загал. Можливе і розчарування у близьких людях, якщо вони не відповідають вашим завищеним вимогам. Спитайте себе, чи об'єктивно ви оцінюєте ситуації, людей та події.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король кубків"

Ця карта повідомляє про мудрість, стабільність, дипломатичність, благородство та підтримку. Вона розповідає про вірність почуттів, знання людської натури, мудрих людей, поблажливість до чужих вад, стримання почуттів, але не інстинктів, тверезу оцінку ситуації, спокійну атмосферу тощо.

Зараз для вас найважливішими є мудрість, зрілість почуттів та впевненість у вибраному шляху. Їх основа - це поєднання твердості характеру та спокійного ставлення до подій, які відбуваються довкола. Ця карта символізує вміння правильно виконувати свою роботу, усвідомлюючи та враховуючи обставини. Терпіння та самодисципліна зроблять бажані зміни. Ви розслаблені та спокійні, ви впевнені у своєму майбутньому і навіть трішки смієтеся над цим метушливим світом.

Зараз настав час знайти внутрішню мудрість і зайнятися самоаналізом - усвідомити свої слабкі та сильні сторони.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Ця карта говорить про раціональний підхід, реалістичні цілі, зосереджені зусилля, концентрацію та прогрес, нові проєкти. Вона є своєрідним стимулом до змін, до пошуку шансу, усвідомлення своїх можливостей. "Паж пентаклів" говорить і про новини про гроші та ретельних працівників.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальні завдання або почати щось нове. Перед вами відкривається низка можливостей, але ваше завдання - не упустити їх. Чи це шанс змінити професію чи почати власну справу - ця карта говорить "Попрацюймо над цим".

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Спитайте себе, на що ви знатні? Чи можете ви просунутися далі? Чи можете ви справити враження? Чи можна про вас сказати, що ви вмієте планувати справи та досягати результату? Чи ви відкладаєте на завтра те, що можна зробити сьогодні? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення або ж просто ретельно плануйте свої дії.

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