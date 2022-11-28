Таропрогноз на 28 листопада - 4 грудня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро крокують поруч із людством вже декілька століть поспіль. Вони досі використовуються як інструмент для ворожіння, проте приховують у собі значний потенціал для психологів. За допомогою символів та знаків карти Таро відповідають на запитання, відповіді на які вже є глибоко всередині нас. Тому читайте таропрогноз на 28 листопада-4 грудня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Колісниця"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про початок хорошого шляху. Вона радить подолати всі суперечності та разом з партнером сформулювати нові цілі, щоб рухатися далі.

Рух вперед принесе вам радість, тому без вагань наважтеся на наступний крок. Не роздумуйте занадто довго, — дійте. Оскільки протягом наступного тижня все буде йти як годиться, ви здійсните прорив у стосунках і досягнете мети.

Чудовим способом відпочинку для пари буде спільне катання на машині, можна просто вирушити у пішу прогулянку, щоб обговорити життєві ситуації.

Таропрогноз на робота та кар’єру

Карта Таро "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. В залежності від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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