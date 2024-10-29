Таропрогноз на 28 жовтня-3 листопада 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це набір спеціальних карт, які використовуються для ворожіння, самопізнання, психологічного аналізу та езотеричних практик. Система Таро складається з 78 карт, поділених на дві основні частини: Старші аркани та Молодші аркани. Кожна карта має символічне значення та відображає різні аспекти життя, емоцій, подій або внутрішніх станів людини.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на стосунки, ентузіазм та шанси. "Паж жезлів" повідомляє про бажання рухатися у новому напрямку, з захватом приймати пропозиції.

Також ця карта у буквальному сенсі вказує на чарівного прихильника та чесну людину.

У сфері кохання потрібно дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами. Можливо, вашим стосункам слід вийти на новий рівень, або у вас зав'яжеться з кимось легкий флірт.

Якщо у вас вже існують тривалі стосунки, то ви маєте подивитися на них під іншим кутом зору, щоб знову відродити почуття.

До того ж очікується період великого оптимізму та пристрасті. Відкрийтеся цим відчуттям та отримуйте задоволення від життя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта повідомляє про душевні пориви, чуттєвість та сприйнятливість. Зараз потрібно у справах демонструвати свої почуття, довіряти своїй інтуїції, йти за творчими ідеями та прощати інших людей.

Ця карта підказує про початок чогось нового, але варто бути обережними. Нині потрібно додати більше творчості у ваше життя. Пориньте головою у справи та отримайте значний результат.

Також помізкуйте над тим, що ви вносите в свою справу та якого результату очікуєте. Трішки сміливих фантазій вам не завадить.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.