Таропрогноз на 29 квітня-5 травня 2024 року: що карти нам віщують

Через цікавість до окультизму та езотерики, знайти карти Таро нині легко у будь-якому магазині сувенірів та замовити в Інтернеті. Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, але всі вони базуються на кількох основних школах.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта свідчить про співчуття, м'якість, усвідомлення почуттів, образне мислення, безмежну любов, доброту і розуміння, гармонію почуттів, роботу з пригніченими емоціями, бажання допомогти тим, кому не щастить, погляд всередину себе, мудрість, цілительську силу.

Ця карта розповідає, що зараз або у найближчому майбутньому на перший план вийде потреба в емоційному розумінні. Але зараз у вас всередині є сили, які допоможуть зрозуміти чужі відчуття, проявити співчуття та безмежно когось полюбити.

До вас нині тягнуться люди, яким необхідна підтримка. Також варто замислитися над своїми почуттями до інших людей. Можливо, саме вони заважають побачити істину суть речей.

Ви скоро позбудетесь від всіх образ. Будьте терплячі до інших людей.

Таропрогноз на робота та кар’єру

Карта Таро "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Страшний суд"

Ця карта розповідає про осуд, але водночас - важливість внутрішнього голосу, трансформацію, звільнення тощо. Але вона нагадує про розплату за дії, які були вчинені у минулому. Але й нагадує про переоцінку та відродження, досягнення мети.

Протягом цього тижня не варто когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбавитися від старих поглядів, які не були правильними. Зараз настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати вину за вчинені дії.

У підсумку ви зможете подолати перешкоди, побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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