Таропрогноз на 29 листопада - 5 грудня 2021 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 29 листопада - 5 грудня 2021 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають пережити важкі часи.

Карти Таро зараз є одним з найпопулярніших способів для ворожіння. За свою понад 500-річну історію вони пройшли тривалий шлях трансформації від метафоричної енциклопедії символів до засобу пророкування майбутнього. Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, але всі вони базуються на кількох основних - французькій та англійській школах.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 29 листопада - 5 грудня у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колесо Фортуни"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про неминучість, успіх, відчуття важливості часу, поворотний пункт, долю.

Пам'ятай, що у житті нічого не визначено, окрім самої не визначеності, а кожний момент зв'язаний з початком нового циклу, також важливими є синхронність та збіги, можливість бачити ситуації, що повторюються та цикли, відчуття того, що вас несе потік всесвіту, можливість спіймати свій шанс, що успіх стукає у ваші двері або непередбачувані події.

Колесо Фортуни - це карта поворотів долі, яка приносить нам успіх або провал. Ви вільні у своєму виборі, який дозволить покращити ваше життя або кинути вас у прірву. Зараз ви стаєте частиною великого циклу, але ні в якому разі не можна розраховувати лише на долю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона говорить про досягнення вершин, впевненість в завтрашньому дні, пошук нових можливостей, слідування за новими орієнтирами, знання про те, коли слід діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової життєвої подорожі, усвідомлення свої намірів, розуміння сенсу своєї роботи.

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Це творча карта, коли настав час дослідити межі своїх можливостей. Зараз ви подолали певний етап, тому у вас є шанс подивитися вперед, перш ніж рухатися далі. Настав час подумати про те, що вам потрібно, а від чого слід позбавитися. Ця карта говорить не про ризик, а про те, що варто скласти план. Застосуйте всі свої знання та продемонструйте іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі.

Ви розпочинаєте велику авантюру, але не варто забувати і про певні перешкоди, які чекатимуть вас на цьому шляху.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Десятка кубків"

Ця карта, яка теж належить до молодших арканів, розповідає про щастя, радість, гармонію, оцінки кращого життя, благословіння небес.

Нині ви відчуваєте єдинання зі світом, вже бачите світло в кінці тунелю, маєте душевний спокій, певний цикл у вашому житті добігає до кінця, ваш статус-кво відновлений. Щастя, яке ви шукали, - у ваших руках. Починаються хороші часи, але не допускайте самовдоволення. Ми всі шукаємо щастя, а за допомогою карт Таро намагаємося дізнатися, що нас чекає зараз, а що - у майбутньому.

Вас чекає низка подій, з яких слід дістати максимальну вигоду. Зараз потрібно налагоджувати стосунки з людьми, вирішувати суперечності. Шукайте баланс у житті.

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