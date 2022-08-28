Таропрогноз на 29 серпня-4 вересня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися кілька століть тому і досі утримують пальму першості серед різноманітних способів ворожіння. Езотерики захоплені цим мантичним інструментом, але є й такі, що вважають карти Таро мало не подарунком Сатани. Проте це не так, адже на картах Таро зображено чимало християнських елементів.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 29 серпня-4 вересня 2022 "Туз жезлів"

Ця карта свідчить про початок чогось нового, оригінальність, творчий підхід, оригінальність, авантюру. Вона підказує, що варто вірити у свої сили, знати правильний шлях, зіткнутися віч-на-віч з фактами, проявити ініціативу у коханні, діяти, натхненними новими ідеями, розв'язувати проблеми, пристрасно ставитися до життя.

Ця карта говорить про почуття здивування та новизни бачачи чогось дуже нового та незвичного. Також вона позначає активну дію у зовнішньому світі, яка направлена на отримання результатів. Туз - це натхнення, яке дарує не лише оригінальні думки, але й енергію, щоб втілити їх у життя.

Ви захоплені духом підприємництва - це може бути творча ідея, яка прошмигнула у вашій голові або не вимовний оптимізм, який дасть поштовх сміливим діям. На підході - відкриття великих можливостей або несподівані події.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 29 серпня-4 вересня 2022 "Шістка кубків"

Ця карта Таро свідчить про ностальгію, зв'язок з друзями і певну інфантильність. Для того, щоб успішно рухатися далі признайте свою внутрішню дитину. Позитивно ставтеся до життя, переставайте ностальгувати за минулим, пам'ятай про наївність і простодушність, примирення та грайливість.

Потрібно знайти юнацький максималізм, який давно загублений на життєвому шляху. Не живіть минулим. Припиніть вважати, що не варто брати відповідальність за свій вибір. Ця карта передбачає позитивне ставлення до інших людей, щедрість і свої найкращі наміри.

Водночас не слід цинічно нагадувати собі, що окрім великодушності та всепрощення, але в житті є ще злоба, ненависть і насилля.

Ця карта повідомляє про професіоналізм, роботу в команді, планування, вона підказує про професійний ріст, матеріальні блага, грамотну стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співробітництво з людьми, командний дух, визнання майстерності, бажання розібратися у всіх деталях, залежність від чужої думки.

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Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 29 серпня-4 вересня 2022 "Трійка пентаклів"

Вас очікує великий успіх як результат планування і роботи в команді. Усіх гарантує лише об'єднання з іншими людьми. Хороша організація - найкращий спосіб досягнути успіху. Потрібно сконцентруватися на своїх знаннях, навичках і професійному рості.

Скоро ви включитеся в проєкт або процес, в результаті якого дуже зацікавлені. Ваша роль буде чіткою та ясною, і вам не доведеться бути останньою спицею в колесі, навіть якби це вас задовільняло.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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