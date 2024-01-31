Таропрогноз на 29 січня-4 лютого 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро, усупереч поширеній думці, не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже майбутнє залежить тільки від наших власних дій та вчинків. А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на 29 січня-4 лютого 2024 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта розповідає про дослідження, експансію та досягнення нових вершин. Вона натякає, що для того, щоб поліпшити стосунки, слід бути впевненим у наступному дні. Шукайте щось нове у вашому партнері чи партнерці, захоплюйтеся ним чи нею. Вмійте діяти, але знайте, коли потрібна пауза.

Спробуйте протягом цього тижня поставитися до стосунків як до нової пригоди. Також чітко усвідомте свій намір у любовних перипетіях. Не забувайте про творчість у стосунках - спробуйте здивувати другу половинку. Уявіть, що ви стоїте на вершині та обдивляєтеся свої володіння, мовляв, що ще варто додати. Але також варто замислитися і про те, що заважає розвитку ваших стосунків.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка жезлів"

Зараз ви перебуваєте в епіцентрі бурі, але карта "Шістка жезлів" говорить про те, що через випробування ви досягнете кращого результату і тихого місця. Зараз прийшов час, щоб поглянути на своє життя і роботу неначе збоку, адже ця карта говорить про зміни.

Проте, якщо ви будете думати про нездійсненні речі, то вас очікують апатія, розчарованість та застій у житті. Тому саме зараз, у час викликів, настав момент, щоб позбутися від страхів минулого і зробити прорив уперед.

Тому потрібно зробити щось вагоме і реальне, щоб "випливти з неспокійних вод" і взяти курс на майбутнє. Для кращого розв’язання ситуації слід бути готовими до діалогу на роботі та обмінюватися ідеями.

Спробуйте якийсь новий досвід, а не чекайте на березі річки, що вся вода з річки життя кудись зникне. Не соромтесь приймати допомогу оточення. Чим довше ви будете вагатися на певний крок, тим менше шансів на успіх у вас залишається. Довіряйте собі і ви прорветесь до нових берегів.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король мечів"

Ця карта підказує про важливість розлогих знань і гострого розуму. "Король мечів" підказує, що слід бути принципіальними, варто використовувати свій розум для розв'язання проблем. Настав час дати раду зі своїми страхами - і тоді ви побачите істину крізь обман, доберетеся до самої суті речей, силою вашого розуму розв'язати будь-який конфлікт. Цей король символізує дію, тому ви можете кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але спочатку переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю і є результатом ретельного дослідження проблеми. Ця карта радить казати правду в очі, але тільки з позиції безпристрасного судді.

Розбудіть власну рішучість. Менше довіряйте інтуїції та почуттям - нині інтелект також необхідний, як і почуття. Об'єднайте вашу чуттєвість з аналітичним підходом до ситуації.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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