Таропрогноз на 3-9 червня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі кілька століть тому, а нині вони посідають чільне місце серед мантичних атрибутів езотериків, окультистів та представників язичницьких вірувань. Зазвичай їх використовують для пророкування ймовірного майбутнього, проте сфера застосування карт Таро є значно ширшою, ніж може здатися на перший погляд.



Тому дізнайтеся більше з таропрогнозу на 3-9 червня 2024 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, розповідає про ностальгію, грайливість та певну інфантильність. Ця карта радить для поступу у стосунках прийняти свою внутрішню дитину, позитивно ставитися до життя, трішки замислюватися про минуле, адже у ньому криються підказки до нашого майбутнього.

Нагадайте собі й партнеру ті сентиментальні моменти, які бували у вас раніше. Примиріться з тим, що вам не подобається у стосунках, адже людей змінювати дуже важко, а про особливості слід було домовлятися "на березі".

Знайдіть в собі трішки юнацького запалу, беріть відповідальність за свій вибір, позитивно ставтеся до інших людей та впустіть у своє життя любов.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальний складник, життєві випробування, розум та блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що є погано, а що — добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз мечів" — це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта розповідає про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви. У вашій справі допоможе демонстрація почуттів, справжні пориви, довіра своїй інтуїції, початок чогось нового.

"Паж кубків" символізує емоційну чуттєвість з позитивного боку. Потрібно більш сприймати потреби інших людей, а також внести творчу жилку у вашу роботу. Подумайте, що ви вносите у свою справу, а що — ваші партнери.

Попереду на вас чекають нові перемоги і ви з головою поринете у справи.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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