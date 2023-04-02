Таропрогноз на 3-9 квітня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро ваблять людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Дізнайтеся, що очікує вас у прийдешньому тижні за допомогою тарологічного прогнозу на прийдешній тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня «Сімка мечів»

Будьте обережні протягом наступного тижня, адже ця карта свідчить про ошуканство, брехню, хитрощі та намагання втекти від правди. Ви зіткнетеся з колегами, які намагатимуться відійти від відповідальності та перекласти її саме на вас. Вони прагнутимуть маніпулювати вами з усіх сил.

Зараз потрібно подивитися правді у вічі. Також остерігайтеся шахраїв, які можуть вас оточувати. Аби не втрапити в халепу, використовуйте логіку та чесність, домагайтеся правди. Найголовніше зараз не постраждати від чужих помилок чи справи, яка зроблена за вашою спиною. Відмова подивитися правді в очі може погіршити вашу ситуацію.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Ієрофант"

Ця карта Таро повідомляє, що аби отримати більші кошти, слід проявляти стриманість, відповідати своєму статусу, признавати дисципліну та знати як потрібно чинити правильно.



Іноді вам знадобиться підтримка більш досвідченої людини, а, щоб плани перетворили у життя, слід не чіплятися щосили за минуле. Зміни зможуть поліпшити ваше життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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