Таропрогноз на 3-9 лютого 2025 року: що карти нам віщують

Через цікавість до окультизму та езотерики, знайти карти Таро нині легко у будь-якому магазині сувенірів та замовити в Інтернеті. Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, але всі вони базуються на кількох основних школах.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Також ця карта належить до масті Таро жезлів і пов'язана з вогнем. Ця пов'язана зі сміливістю, рухом вперед та бажанням розвитку.

Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка жезлів"

Ця карта Таро повідомляє про гордість, перемогу, нагороду, визнання тощо. Вона свідчить про те, що скоро ви опинитесь у центрі уваги та отримаєте довгоочікувані позитивні новини. Негативним аспектом цієї карти є те, що, рухаючись до перемоги, у вас зростає бажання всіх підлаштувати під себе.

Але водночас завершиться ваш тяжкий рух до вершини. А ось себелюбство і далі заважатиме вам дивитися правді у вічі. Виклик полягає в тому, що коли ви перемогли, вийшли на вершину або просто виявилися найкращими у своїй справі, то егоїзм може віднести нас далеко від реальності.

Не варто довго упиватися перемогою, бо можна впасти з завойованої вершини.

Не забувайте і про почуття інших людей. Звертайте увагу і на талановитих людей, які трапляються на вашому життєвому шляху.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, мету, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальну мету або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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