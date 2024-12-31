Таропрогноз на 30 грудня 2024 року-5 січня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро нині є звичним явище у нашому житті. Але ще кілька десятиліть тому вони сприймалися наче інструмент диявола. Цікаво, що найбільша іронія полягає у тому, що на картах Таро поруч з язичницькими символами, є чимало й християнських зображень. А загалом вивчати, що ж намальовано на картах Таро та який зміст за цим ховається, - можна роками.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у прийдешньому тижні за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що одразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

Ця карта Таро розповідає, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не очікуйте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Також читайте Таропрогноз на грудень 2024 року: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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