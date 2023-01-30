Таропрогноз на 30 січня-5 лютого 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро - це колода з 78 карт, яка поділяється на старші та молодці аркани, тобто таємниці. Старші аркани Таро свідчать про важливі події у житті, а молодші розповідають побут. Оскільки підсвідоме не може говорити з нами нормальною мовою, то передає послання від всесвіту у вигляді символів, які зображені на картах Таро, тому їх так легко трактувати навіть людям різних національностей.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас цього тижня за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта Таро вказує на силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про ривок уперед, контроль над думками та почуттями, погоню за "двома зайцями", вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовні пошуки тощо.

Ключем до успіху у стосунках може бути ваша впертість: своєю силою духу ви доб'єтеся того, чого бажаєте або зустрінете людину, яка буде уособленням ідеальних для вас якостей характеру.

Ви здолаєте всі перешкоди на своєму шляху. Проте важливим є відчуття часу та контролю за ходом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху видертися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про здійснення мрій. про емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Вона каже, що невдовзі ваші мрії стануть реальністю, звісно, що докласти до цього зусиль. "Дев'ятка кубків" також радить насолоджуватися радощами життя та задовольнятися досягнутим. До того йдеться про насичене життя, сходження благодаті, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень.

Але водночас потрібно пам'ятати про відповідальність за результати ваших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже дуже часто ми воліємо одного, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що ми насправді хотіли цілком іншого.

Ця карта каже, що слід радіти своїй справі та тішитися власним успіхам. Водночас слід бути обережними та не викликати сильну заздрість оточення, що у вас все вдається. Пам'ятайте, що заздрощі можуть викликати образи, знищити кохання і змусити заздрісників почати маніпуляції.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Четвірка пентаклів"

Ця карта свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

"Четвірка пентаклів" каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

Карта радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також ця карта розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч із вами, яка заважає вам розвиватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте Поворотний момент у лютому: астролог Влад Росс назвав сприятливі дати для ЗСУ

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік