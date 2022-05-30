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Таропрогноз на 30 травня - 5 червня 2022 року: що карти нам віщують

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Таропрогноз на 30 травня - 5 червня 2022 року: що карти нам віщують

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свої вчинки.

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується в наші дні, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Сімка жезлів". 

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Ця карта свідчить про захист, ціль, отримання переваг. Проте зараз вам може заважати небажання зрушити з місця, бажання сподіватися лише на власні сили, кинутий виклик, неможливість твердо сказати "ні", бажання знищення, розгубленість у складній ситуації. Важливо зараз встояти перед ворогами - навіть внутрішніми і не вдаватися до безсенсової боротьби та агресивної взаємодії.

Потрібно міцно стояти на власних ногах та відстоювати свої права. Боріться з внутрішніми демонами та страхами. Пам'ятайте про те, що для відстоювання власних упереджень потрібна сміливість, а для розуміння їх справжньої цінності - розсудливість. 

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Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Колесо Фортуни". 

Ця карта свідчить про неминучість, успіх, почуття часу, поворотний момент, долю. Вона підказує, що в житті нічого не визначено, окрім самої невизначеності, а кожний момент пов'язаний з початком нового циклу. Шукайте збіги, вчіться бачити цикли та ситуації, які повторюються, ловіть відчуття того, що вас несе потік, не упускайте можливість спіймати свій другий шанс, а успіх стукається у ваші двері. Очікуйте непередбачуваних подій.

Ви вільні у своєму виборі, який може або покращити ваше життя, або закинути вас у прірву. Якщо з'являється ця карта, то ви виявляєтеся у великому потоці або стаєте частиною великого циклу. Найголовніше тут - не сподіватися на "долю", а взяти на себе відповідальність за свої дії. Не думайте, що весь світ проти вас, влийтеся у космічний танець та станьте його частиною, будьте самі його хореографом. Ви готові почати все з чистого листа або кинутися у велику авантюру. В цей момент розпочинається нова фаза вашого життя, хочете ви цього чи ні. 

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Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Паж кубків". 

Ця карта розповідає про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви. У вашій справі допоможе демонстрація почуттів, справжні пориви, довіра своїй інтуїції, початок чогось нового. 

"Паж кубків" символізує емоційну чуттєвість з позитивного боку. Потрібно більш сприймати потреби інших людей, а також внести творчу жилку у вашу роботу. Подумайте, що ви вносите у свою справу, а що - ваші партнери. 

Попереду вас чекають нові перемоги і ви з головою поринете у справи. 

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