Таропрогноз на 30 травня - 5 червня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свої вчинки.

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується в наші дні, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Сімка жезлів".

Ця карта свідчить про захист, ціль, отримання переваг. Проте зараз вам може заважати небажання зрушити з місця, бажання сподіватися лише на власні сили, кинутий виклик, неможливість твердо сказати "ні", бажання знищення, розгубленість у складній ситуації. Важливо зараз встояти перед ворогами - навіть внутрішніми і не вдаватися до безсенсової боротьби та агресивної взаємодії.

Потрібно міцно стояти на власних ногах та відстоювати свої права. Боріться з внутрішніми демонами та страхами. Пам'ятайте про те, що для відстоювання власних упереджень потрібна сміливість, а для розуміння їх справжньої цінності - розсудливість.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Колесо Фортуни".

Ця карта свідчить про неминучість, успіх, почуття часу, поворотний момент, долю. Вона підказує, що в житті нічого не визначено, окрім самої невизначеності, а кожний момент пов'язаний з початком нового циклу. Шукайте збіги, вчіться бачити цикли та ситуації, які повторюються, ловіть відчуття того, що вас несе потік, не упускайте можливість спіймати свій другий шанс, а успіх стукається у ваші двері. Очікуйте непередбачуваних подій.

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Ви вільні у своєму виборі, який може або покращити ваше життя, або закинути вас у прірву. Якщо з'являється ця карта, то ви виявляєтеся у великому потоці або стаєте частиною великого циклу. Найголовніше тут - не сподіватися на "долю", а взяти на себе відповідальність за свої дії. Не думайте, що весь світ проти вас, влийтеся у космічний танець та станьте його частиною, будьте самі його хореографом. Ви готові почати все з чистого листа або кинутися у велику авантюру. В цей момент розпочинається нова фаза вашого життя, хочете ви цього чи ні.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Паж кубків".

Ця карта розповідає про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви. У вашій справі допоможе демонстрація почуттів, справжні пориви, довіра своїй інтуїції, початок чогось нового.

"Паж кубків" символізує емоційну чуттєвість з позитивного боку. Потрібно більш сприймати потреби інших людей, а також внести творчу жилку у вашу роботу. Подумайте, що ви вносите у свою справу, а що - ваші партнери.

Попереду вас чекають нові перемоги і ви з головою поринете у справи.

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