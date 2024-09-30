Таропрогноз на 30 вересня-6 жовтня 2024 року: що карти нам віщуюють

Карти Таро супроводжують людство чималий шмат історії, адже люди з давніх-давен намагалося знайти власний спосіб дізнаватися майбутнє. Пізніше пошук майбутнього потрапив під монополію церкви, адже його ймовірно може знати лише Бог. Проте люди не полишають способів зазирнути за завісу таємниці, щоб дізнатися, що ж з ними буде далі та знайти відповіді на запитання, що їх турбують. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта свідчить про професіоналізм, роботу в команді та ретельне планування. Вона розповідає про професійне зростання, отримання матеріальних благ, розумну стратегію та усвідомлення майстерності.

Вас чекає успіх, але він можливий лише як результат планування та хорошої роботи в команді. Тому варто почати довіряти однодумцям. Для успіху потрібно об’єднатися з іншими людьми. Сконцентруйтеся на своїх знаннях та навичках.

Проте не варто занадто звертати увагу на деталі, щоб не втратити основу думку. Створіть правильну атмосферу організуйте все для результату.

Також читайте Таропрогноз на осінь 2024 року: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.