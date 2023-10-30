Таропрогноз на 30 жовтня-5 листопада 2023 року: що карти нам віщують

З давніх-давен люди хочуть дізнатися своє майбутнє і у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Наприклад, українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня «Сімка мечів»

Будьте обережні протягом наступного тижня, адже ця карта свідчить про ошуканство, брехню, хитрощі та намагання втекти від правди. Ви зіткнетеся з колегами, які намагатимуться відійти від відповідальності та перекласти її саме на вас. Вони прагнутимуть маніпулювати вами з усіх сил.

Зараз потрібно подивитися правді у вічі. Також остерігайтеся шахраїв, які можуть вас оточувати. Аби не втрапити в халепу, використовуйте логіку та чесність, домагайтеся правди. Найголовніше зараз не постраждати від чужих помилок чи справи, яка зроблена за вашою спиною. Відмова подивитися правді в очі може погіршити вашу ситуацію.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. В залежності від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте Астрологічний прогноз на 30 жовтня

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.