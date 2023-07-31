Таропрогноз на 31 липня-6 серпня 2023 року: що карти нам віщують

Таро — це карткова колода з чітко вираженою структурою. Карти Таро з'явилися близько 1430 року в Італії. Спочатку вони використовувалися для салонних ігор, проте пізніше додалися езотеричні та символічні трактування. Сучасний бум на карти Таро охопив планету у 70-х роках XX століття і триває до сьогодні.

Таро не показує майбутнього. Щодня ми робимо сотні та тисячі виборів, а тому спрогнозувати наше майбутнє неможливо. Можливо лише знайти точки на нашому життєвому шляху, які необхідно пройти, щоб гармонійно далі розвиватися. Для цього і служать Таро — щоб дати вам підказку, як діяти далі, а ви зможете після цього проаналізувати свої вчинки та створити своєрідний план дій на майбутнє.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 31 липня-6 серпня - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сонце"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про радощі життя. Тому у сердечних справах покажіть, що у вас — велике серце. Будьте простішими, дійдіть від душі й балуйте людей, яких ви любите. Радійте сонячній порі. В такі моменти ви навіть можете відчути себе по-дитячому і насолоджуватися життям.

Перед вами — чиста сторінка. Повірте в те, що певні проблеми у стосунках, якщо вони є, вирішаться швидко, якщо ви, звісно готові до цього. Протягом цього тижня помізкуйте над тим, чи можете спонтанно радіти життю та обирати сонячний, а не тіньовий бік життя.

Просто насолоджуйтеся перебуванням з коханими, грайтеся з дітьми й тіштеся. Любіть життя, і прийматимете себе таким, яким ви є.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка кубків"

Не турбуйтеся про те, куди приведе вас окремий крок. Тільки той, хто дивиться далеко, знаходить правильний шлях.

Для того, щоб розвиватися фінансово, передовсім звільніться від старої "трясовини". І лише тоді — сміливо крокуйте вперед. Ви про це не пошкодуєте. Спробуйте те, на що раніше не наважувалися. Але спершу трішки погуляйте на самоті та добряче все обдумайте.

Подумайте про те, що тримає вас за попередні провали. Чи можете ви звільнитися від цих обмежень. Перед вами стоїть цілком досяжна мета, але потрібно звільнитися від старих уявлень та звичок. Прокладіть новий шлях, навіть якщо спочатку він буде важким. Пам’ятайте про те, що мужність — це страх, який прочитав молитву.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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