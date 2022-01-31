Таропрогноз на 31 січня-6 лютого 2022: що карти нам віщують

Карти Таро розповідають більше про наш внутрішній світ.

Карти Таро прийшли до нас з глибини віків, проте їхнє таємне знання є актуальним і досі. Відомий психолог Карл Густав Юнг вбачав у їхньому зображенні архетипи, які криються у нашій підсвідомості, таким чином, наша душа за допомогою символів та знаків таємничим чином може спілкуватися з нами, варто лише розшифрувати загадкові послання. Саме тому, читаючи карти Таро, можна отримати відповіді на запитання, які так нас хвилюють.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 31 січня - 6 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

"Паж жезлів" - це карта Таро, яка належить до карт двору або так званих фігурних карт. У певних випадках у тлумаченні карт вона може означати перву конкретну людину, до якої у вас є любовний інтерес. Тим часом масть жезлів у картах Таро символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку. Тому протягом цього тижня спробуйте по-новому подивитися на ваші стосунки. Дайте їм ще один шанс. Додайте ентузіазму. Намагайтеся йти у новому для вас з партнером чи партнеркою напрямках. Перевірте свої сили та поборіться за ваше щастя.

Надихайтеся перспективами, які відкриваються перед вами. Більше фліртуйте. Оживіть ваше кохання. Не відвертатися на дрібниці. Станьте оптимістом і відкрийтеся цим почуттям. Першим простягніть руку та отримайте новий шанс. Домагайтеся успіху у спілкуванні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

"Дев'ятка кубків" - ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Дев'ятка кубків" представляє масть кубків, що символізує кохання та почуття, дружбу та стосунки. Ця карта свідчить про те, що ваші мрії можуть стати реальністю. Ця карта розповідає про емоційне задоволення, чуттєвість та глибину почуттів. Дозвольте собі драйв у сексі та насолоду простими радощами життя. Вас очікує насичений тиждень з веселою компанією однодумців.

Проте варто пам'ятати про відповідальність за наслідки своїх мрій та бажань. Бо ж буває, що ми хочемо одного, а в реальності наші бажання реалізуються цілком по-іншому.

Варто бути обережними ще й тому, що чуже щастя викликає заздрість, тому не варто допомагати своїм слабкостям.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Шістка пентаклів"

"Шістка пентаклів" теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Шістка пентаклів" представляє масть пентаклів або дисків, яка символізує кошти та фінанси й вміння з ними поводитися.

Ця карта каже про те, що слід бути щедрими з людьми та люди будуть щедрими до вас. У ваших фінансових прагненнях додайте рішучості. Пам'ятайте про те, щоб щось отримати — треба чимось пожертвувати. Зараз прийшов час подолати певні ілюзії та комплекси. Працюйте над розумінням справедливості у вашому житті.

Також дослухайтеся до ваших життєвих вчителів. Більше беріть участь у якихось спільних проєктах.

Настає час розібратися з боргами у новому році.

Читайте також:

Що віщують зорі цього тижня – ведичний астролог Ігор Нехаєв